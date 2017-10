Prima foto ufficiale da Strangers: Prey at Night, in arrivo nel 2018

Dopo tanti anni di sviluppo, Aviron Pictures ha diffuso in rete la prima foto ufficiale da, sorta di sequel dell'horror cult datato 2008 diretto da. Potete visionare la prima foto in calce alla notizia.

In questo scatto, che potete ammirare qui sotto, vediamo il personaggio di Kinsey (interpretato da Bailee Madison) chiedere aiuto, mentre dietro di lei c'è "Dollface". In Strangers: Prey At Night una famigliola in vacanza viene attaccata da tre individui mascherati che tentano di testare i limiti di ogni membro mentre cercano di sopravvivere alla morte.

Nel cast Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman. Scritto da Bryan Bertino & Ben Ketai, il film è prodotto da Wayne Marc Godfrey, James Harris, Robert Jones e Mark Lane. Diretto da Johannes Roberts, arriverà il 9 marzo 2018.