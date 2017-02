Power Rangers: un'immagine promo e le foto per San Valentino

LionsGate ha voluto diffondere una nuova immagine promozionale e alcune foto in tema San Valentino di, pellicola di Dean Israelite ispirata alla serie cult andata in onda in Italia tra il 1993 e il 1996 e successivamente proseguita in tv in altre versioni e con due film per il cinema.

Altre immagini promozionali in arrivo per il film, prodotto da LionsGate e Saban, Power Rangers vede cinque giovani e ordinari liceali di Angel Grove, diventare un team di combattenti affiancati dal mentore Zordon e dal fido Alpha 5, nel tentativo di salvare il pianeta dalla perfida Rita Repulsa.

Il cast del film comprende Dacre Montgomery (Jason/Red Ranger), RJ Cyler (Billy/Blue Ranger), Naomi Scott (Kimberly/Pink Ranger), Becky G (Trini/Yellow Ranger), Ludi Lin (Zack/Black Ranger), Bryan Cranston (Zordon) ed Elizabeth Banks (Rita Repulsa).

Per l'Italia il film è un'esclusiva Leone Film Group e Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution.