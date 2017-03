Power rangers: tre nuovi poster e la prima clip ufficiale dalla pellicola!

Laha da poco rilasciato online tre nuovi poster che accompagnano la prima clip estesa per la pellicola di prossima uscita, per cui negli Stati Uniti è già iniziata la prevendita dei biglietti. Tutto il materiale è disponibile alla visione, come sempre, dopo il salto, in calce alla notizia.

Il cast di Power Rangers comprende Dacre Montgomery come Jason, il Ranger Rosso, RJ Cyler, come Billy, il Ranger blu, Naomi Scott come Kimberly, il Ranger Rosa, Becky G come Trini, il Ranger Giallo, Ludi Lin come Zack, il Ranger nero, con Bill Hader che impersona Alpha 5, Bryan Cranston come Zordon e Elizabeth Banks come il villain Rita Repulsa.

Diretto da Dean Israelite, Power Rangers è stato scritto da John Gatins, Burk Sharpless e Matt Sazama, Zack Stentz, Ashley Miller e Max Landis. I produttori di Power Rangers sono il creatore Haim Saban, Brian Casentini, Wyck Godfrey e Marty Bowen.

Ricordiamo che la pellicola farà il suo debutto sui grandi schermi statunitensi il 24 marzo.