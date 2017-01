Power Rangers: il trailer della pellicola al primo posto tra i video più visti

Il prossimo film reboot della popolare serie televisivaha conquistato già un grande seguito con il suo trailer che si è posizionato all'apice della classifica Top 10 dei trailer più visti, seguito al secondo posto dal video di presentazione di

A quanto pare, la nostalgia degli anni '90 è più che reale e a dimostrarlo è proprio il primo trailer per l'imminente pellicola Power Rangers, che va ad occupare il primo posto tra i Top Movie Trailers della scorsa settimana. Il trailer ha collezionato 28,3 milioni di visualizzazioni globali nella settimana terminata il 22 gennaio, secondo la società ZEFR. Il rapporto emesso dalla compagnia si basa sulle visioni complessive di YouTube e dialtri canali.

Il film vede nel cast Bryan Cranston nei panni di Zordon e Elizabeth Banks come la malvagia Rita Repulsa, accompagnati dai giovani attori che ricopriranno i ruoli dei protagonisti. A seguire il primo posto raggiunto dal trailer dei Power Rangers, abbiamo quello di Logan, l'ultimo film tratto dai fumetti della Marvel Comics che ci porterà nuovamente nel mondo del personaggio degli X-Men, Wolverine. Il trailer del film interpretato da Hugh Jackman si è guadagnato 18,8 milioni di visualizzazioni durante l'intervallo di monitoraggio, dopo la sua prima assoluta avvenuta il 19 gennaio.

Ricordiamo che il film reboot Power Rangers farà il suo debutto in anteprima sui grandi schermi delle sale cinematografiche statunitensi venerdì 24 marzo 2017.