Power Rangers: svelato il design alternativo dello Yellow Zord e di Rita Repulsa

ha sinora suscitato opinioni contrastanti, tra la critica e soprattutto tra i fans. L'adattamento cinematografico ispirato alla serie cult degli anni '90 ha trovato qualche delusione in particolare sul design scelto per gli Zord, definiti troppo simili ai Transformers e per il pessimo lavoro con la CGI.

Tuttavia nelle scorse ore sono state diffuse delle immagini sul design alternativo previsto per lo Yellow Zord e per Rita Repulsa. Sull'argomento si sono espressi Dean Israelite, regista del film, e Sean Faden, supervisore agli effetti speciali.

"L'idea è che gli Zord siano macchine che assumono la forma di organismi più potenti tra quelli che possono esistere nell'universo. Volevamo che si sentissero veramente biologici e biomeccanici e che la loro estetica rispecchiasse una tecnologia aliena non a disposizione degli umani." ha dichiarato Israelite.

"Dean ha voluto che gli Zord rispecchiassero i desideri dei bambini. Ogni bambino ama la sensazione di girare attraverso la propria città natale all'interno di un mezzo così imponente." ha concluso Faden.

Power Rangers vede nel cast Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, David Denman, Sarah Grey, Anjali Jay e Patrick Sabongui.