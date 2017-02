Power Rangers: la sceneggiatura non utilizzata di Max Landis è online

uscirà da noi ad aprile, ed è diventato - in poco tempo - uno dei film più attesi dai fan di tutto il mondo. Come ben sappiamo,ha diretto la pellicola da una sceneggiatura firmata da

Però sappiamo che, originariamente, la Lionsgate e Saban avevano ingaggiato Max Landis per scrivere la sceneggiatura della pellicola. A quanto pare le cose non sono andate come sperato e lo script di Landis è stato cestinato in favore di quello di Gatins.

Landis ha affermato su Twitter di esser stato licenziato, mentre la Lionsgate non ha mai fatto dichiarazioni a riguardo.

Ora è apparso su Reddit lo script di Landis su Power Rangers e potete leggerlo cliccando qui. Ovviamente, non sappiamo quanto differirà dal film in uscita. Buona lettura.