Power Rangers: la scena post-titoli? Inizialmente era differente

è uscito nelle sale cinematografiche ad inizio anno e, nonostante un sequel fosse stato annunciato, gli incassi deludenti al box-office mondiale lo hanno messo in "forse". La Lionsgate stessa non si pronuncia ancora sul caso.

Eppure, in una sequenza post-titoli di coda, veniva presentato, all'interno di una classe, Tommy Oliver, uno dei Power Rangers più iconici della serie classica. In un'intervista con Comicbook.com, lo sceneggiatore John Gatkin ha rivelato, però, che la sequenza in questione era stata concepita in maniera piuttosto differente.

"L'idea iniziale era che fosse ambientato nella mensa della scuola" afferma "Ed un paio di ragazzini chiedevano 'che cosa è accaduto?' 'C'è stata una lite violenta, che ha coinvolto questo nuovo ragazzo', 'quale nuovo? Tommy Oliver?', 'Si'. In questo modo avevamo catapultato Tommy nel loro mondo.".