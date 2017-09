Power Rangers: il regista spiega perché i Rangers si trasformano più tardi

è stato un flop al botteghino ma ha costituito un riavvio un po' diverso del franchise al cinema, soprattutto per quanto riguarda alcuni dettagli, modificati dal regista Dean Israelite . In particolare, una delle modifiche più rilevanti ha riguardato il morphing, il processo di trasformazione dei Power Rangers.

Rispetto agli altri film, dove i Rangers avviavano il processo di trasformazione ognuno attraverso il proprio morpher, un dispositivo che permette ai ragazzi di chiamare a loro il potere dei Power Rangers e indossare i famosi costumi. Nel film di Israelite questo processo esiste ma arriva in un lasso di tempo decisamente dilatato.

"Questo m'interessava creare nel film. Un film in cui i Power Rangers non possono trasformarsi, o meglio, non subito. Ci si aspetta, da un film di supereroi, che i protagonisti si trasformino in quei supereroi ma in Power Rangers i ragazzi volevo che si allenassero e capissero come ottenere quegli strumenti." ha raccontato il regista.

Un approccio apprezzato dai fan anche se questo processo ritardato nel film non è stato apprezzato proprio da tutti.

"Volevo che l'armatura fosse una metafora e bisognava ritardare questa cosa perchè i Rangers avrebbero dovuto meritarsela." Una scelta decisamente audace.

Il cast di Power Rangers è composto da Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, David Denman, Sarah Grey, Anjali Jay e Patrick Sabongui.