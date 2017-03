Power Rangers: il reboot di Dean Israelite introdurrà il primo supereroe gay!

In attesa di capire quale sarà il primo supereroe LBGT di casa Marvel o DC, il primato nel campo della diversificazione dei personaggi se lo porterà a casadi, dato che è stato da poco annunciato che uno dei ranger del titolo sarà gay.

Come riporta infatti l'Hollywood Reporter, "il reboot degli eroi Saban sarà il primo blockbuster dedicato ai supereroi ad avere tra questi un personaggio LGBT". Si tratta del Ranger Giallo, Trini, interpretata nel film da Becky G, e la rivelazione avviene in un piccolo ma intenso momento nel secondo atto del film, quando uno dei protagonisti, parlando di lei, dice che ha "problemi con il ragazzo", riflettendo poi per ammettere che in realtà potrebbero essere problemi "con la ragazza".



Isrealite ha detto al riguardo: «Triny è in realtà molto in discussione sulla sua identità sessuale. Il bello di quella scena è che si assume che il film voglia dire "è ok". Power Rangers dice "va benissimo così", e i bambini possono così capire chi siano in realtà e a quale tribù appartengano».



Power Rangers vede nel cast anche Bryan Cranston, Elizabeth Banks e Bill Hader, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 6 aprile.