Power Rangers: le prime impressioni, nuove immagini e video

Che ci crediate o meno, tra una settimana il nuovo film deisbarcherà nei cinema statunitensi, mentre noi dovremo attendere un paio di settimane in più. La macchina promozionale americana di conseguenza non accenna a fermarsi, e per l’occasione sono stati diffusi nuovi video e nuove immagini della pellicola, che trovate dopo il salto!

L'embargo delle recensioni non si concluderà fino al prossimo lunedì, ma grazie alle anteprime delle proiezioni che si svolgono in tutto il mondo, hanno cominciato a diffondersi le prime impressioni sulla pellicola diretta da Dean Israelite. Per la maggior parte il trend sembrerebbe molto positivo, il che dovrebbe essere certamente di buon auspicio per i fan di lunga data della serie originale. Per quanto riguarda le recensioni in senso stretto, è invece ancora troppo presto per dire se rifletteranno la stessa positività, o se cinematograficamente il film dei Power Rangers mostrerà qualche intoppo.

Tornando alla promozione del film, in occasione delle recenti apparizioni al The Today Show delle star della pellicola Elizabeth Banks e Bryan Cranston, sono state rilasciate online delle nuove clip che ci mostrano gli iconici personaggi che hanno interpretato sullo schermo. La prima clip vede Rita Repulsa attaccare Trini, interpretata da Becky Gomez, nella sua camera da letto, mentre il secondo video ci svela il primo incontro tra Zordon, Alpha 5 e i nuovi Power Rangers.

Trovate le clip all’inizio delle interviste del The Today Show che trovate qui sotto, oltre a nuovi spot TV, a nuove immagini promozionali con i personaggi del film, e nuove foto prese direttamente dal set.

Il reboot dei Power Rangers è stato diretto dal regista Dean Israelite ed è stato sceneggiato da Ashley Miller e Zack Stentz. Nel numeroso cast troveremo Dacre Montgomery, R.J. Cyler, Becky G., Ludi Lin, Naomi Scott, Elizabeth Banks, Bill Hader, e Bryan Cranston.

Power Rangers sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 24 marzo 2017, mentre nei cinema italiani arriverà il 6 aprile 2017.