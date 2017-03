Il film suiarriverà domani nei cinema statunitensi e la Lionsgate spera di poter lanciare un nuovo franchise al cinema, box-office permettendo. Ed è per questo che sta stuzzicando i fan riguardo il futuro della saga.

Come svelato, la Saban ha in programma almeno cinque pellicole sui Power Rangers. Ed in attesa del responso dei fan e del pubblico di tutto il mondo, la Lionsgate ha diffuso un nuovo video promozionale in cui stuzzica i fan riguardo la presenza futura del Green Ranger, uno dei personaggi più amati della serie classica.

Anche se il Green Rangers a.k.a. Tommy Oliver non sarà presente durante la pellicola, i fan potranno avere qualche sorpresina nei titoli di coda a riguardo.