Power Rangers: online una nuova immagine promozionale

Uscirà in Italia il 6 aprile il nuovo film sui, diretto dae ispirato alla serie cult degli anni '90 e ai personaggi creati da Saban e dalla Toei Company. Il mercato promozionale del film continua tra video e immagini, per quello che si preannuncia come uno dei film più attesi dell'anno da un'intera generazione di fans.

Dopo avervi mostrato un nuovo trailer qualche giorno fa, ecco che online spunta una nuova immagine promozionale con l'intero team dei Rangers.

Nella cittadina di Angel Grove, un gruppo di ragazzi con qualche problema d'integrazione diventano i Power Rangers, un team di combattenti dai grandi poteri, con l'obiettivo di sconfiggere la minaccia aliena della strega, Rita Repulsa, e dei suoi scagnozzi. I Rangers saranno supportati dal loro mentore, Zordon, e dal fido Alpha.

Il cast di Power Rangers comprende Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader, David Denman, Sarah Grey, Anjali Jay e Patrick Sabongui.