Power Rangers: nuovo spettacolare poster per l'uscita nelle sale cinesi!

La Lionsgate & Saban Brands hanno rilasciato un nuovo poster per il release cinese di, che uscirà nelle sale orientali tra due settimane.

Nell'immagine si vedono gli eroi di Angel Glove che corrono in azione. Il film, diretto da Daniel Israelite, ha realizzato finora 133.5 milioni al box office mondiale. Se il film della Lionsgate spera di continuare la saga con un sequel, sarà importante consolidare pesantemente questo risultato con le uscite rispettivamente giapponese e cinese, altrimenti diventerà difficoltoso lavorare al secondo film.

In ogni caso l'uscita estiva di Power Rangers in Giappone dovrebbe essere ben accolta dal pubblico, considerata la fama del franchise originale in quella nazione. La Cina è un punto interrogativo; potrebbe rivelarsi un successo ma anche un flop clamoroso. Vedremo. In ogni caso la presenza nel film dell'attore cinese Ludi Lin, che interpreta Zack, il Black Ranger, dovrebbe aiutare nella riuscita dell'impresa botteghino.

Nella gallery ci sono anche delle still in alta definizione delle tute dei Rangers.