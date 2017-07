Power Rangers: un nuovo concept art mostra il Green Ranger di Elizabeth Banks

Dopo tutti i vari riferimenti al fatto che il personaggio di Rita Repulsa fosse il Green Ranger originale, come mostrava anche il prologo del film, ecco un nuovo concept art di

A diffondere online la versione originale del Green Ranger pensata per Elizabeth Banks ci ha pensato la concept artist della Weta Workship, Lindsay Crum, che successivamente ha diffuso anche i concept del Red e del Black Ranger. Proprio la settimana scorsa, il regista della pellicola, Dean Israelite, rivelava quello che era il prologo originale con cui doveva iniziare la storia e il perché del cambiamento all’ultimo minuto. Su queste pagine potete visualizzare anche lo Yellow Ranger originale e leggere il perché la fumettista Gail Simone vorrebbe scrivere un nuovo film.

Al momento non ci sono piani per un sequel di Power Rangers. Con un incasso di 140 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni è improbabile che il via libera arrivi tanto in fretta, a meno che i risultati dal mondo collaterale del merchandising non giustifichino tale scelta. Di seguito i concept art originali dei personaggi.