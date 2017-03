Power Rangers: nuovi video e immagini per il reboot della classica serie TV

Laha rilasciato una seconda clip in lingua originale del loro attesissimo reboot dei, che ci mostramentre condividono un momento speciale insieme. Inoltre, lo studio cinematografico ha diffuso online anche uno spot televisivo e nuove foto ufficiali della pellicola che potete vedere subito dopo il salto.

Riguardo la clip rilasciata, è noto da tempo che il montaggio inedito di tre ore del film del 1997 Turbo: A Power Rangers Movie era caratterizzato da una storia d'amore tra gli originali compagni di squadra Jason Lee Scott, interpretato da Austin St. John, e Kimberly Ann Hart, interpretata da Amy Jo Johnson. Tuttavia, per ragioni sconosciute fino ad oggi, la sottotrama è stata tagliata (insieme a una serie di altri avvenimenti) a favore del montaggio finale di 99 minuti, che ricevette un’accoglienza ben poco calorosa da parte della critica e dei fan, lasciando l’amaro in bocca per le sequenze eliminate.

Fortunatamente per gli appassionati degli originali Ranger Rosso e Rosa, sembra che l’imminente reboot, che uscirà nei cinema tra due settimane, tenterà di reintrodurre questa sottotrama avvicinando romanticamente le nuove versioni cinematografiche di questi personaggi, ora interpretati da Dacre Montgomery e Naomi Scott. La prima occhiata riguardo questa trama la possiamo infatti dare nell’ultima clip rilasciata, in cui la coppia discute sul loro futuro ad Angel Grove e i due tentano di pianificare un viaggio improvvisato insieme.

Il reboot dei Power Rangers seguirà la vita di cinque ordinari adolescenti destinati a diventare potenti eroi dopo essersi imbattuti in artefatti alieni, preludio all’invasione di Angel Grove, e del mondo intero, da parte di una un’armata aliena ostile. I nostri eroi scopriranno rapidamente di possedere ora dei poteri straordinari, che tenteranno di utilizzare per salvare il pianeta. Ma per farlo, prima che sia troppo tardi, dovranno superare i loro problemi e unirsi per formare i Power Rangers!

Power Rangers esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 24 marzo 2017.