Power Rangers: nuovi spot e b-roll dal film

In occasione dei Kids' Choice Awards, la Lionsgate ha diramato in rete dei nuovi spot televisivi e b-roll dalla prossima pellicola dedicata ai, in arrivo ad aprile nelle sale cinematografiche italiane. Potete trovare tutto il materiale dopo il salto.

Nel cast dell'adattamento cinematografico di Power Rangers, serie di culto in origine, troveremo Naomi Scott (Kimberly/Pink Ranger), David Denman (Sam Scott), Becky G. (Trini/Yellow Ranger), Sarah Grey (Amanda), RJ Cyler (Billy Cranston/Blue Ranger), Emily Maddison (Rebecca), Ludi Lin (Zack Taylor/Black Ranger) e Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Red Ranger); inoltre ci saranno anche Bryan Cranston (Zordon), Elizabeth Banks (Rita Repulsa) e Bill Hader nei panni di Alpha-5.

Il film, diretto da Dean Israelite, uscirà il 6 aprile distribuito da 01 Distribution.