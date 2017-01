Power Rangers: Nuove foto dei protagonisti e Zordon

Le nuove still dal film sui Power Rangers ci mostrano più da vicino Zordon, la malefica Rita Repulsa e naturalmente i cinque protagonisti, in abiti civili e non.

Dopo il trailer uscito a sorpresa, sono arrivare alcune still dal film sui Power Rangers, non solo i cinque Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin e Becky G. protagonisti delle immagini ma anche uno sguardo ravvicinato agli altri due attesi personaggi.

In prima linea Rita Repulsa, interpretata da Elizabeth Banks, con un completino verde e un'espressione a dir poco furiosa; in una seconda immagine viene mostrato Zordon (Brian Cranston), mentore dei Power Rangers, il quale sbuca fuori da uno schermo.

Il film, realizzato dalla Lionsagte, arriverà in sala il prossimo 24 marzo.