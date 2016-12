Power Rangers: nelle foto il nuovo design degli Zord

Quando le minacce per isono troppo grandi, i ragazzi chiamano i loro potenti, per poter sconfiggere gli avversari più difficili da affrontare. Nelle foto che vi mostriamo i fans possono dare un'occhiata più da vicino al design dei giocattoli che rappresentano il cuore del merchandising del film, in programma nel 2017.

Nuovo adattamento cinematografico dedicato alla serie cult Saban degli anni '90, Power Rangers racconta la storia di un gruppo di giovani emarginati di Angel Grove che diventano gli agguerriti combattenti Power Rangers, grazie al loro mentore, Zordon, e al fido Alpha 5. I Rangers dovranno vedersela con la strega Rita Repulsa e i suoi scagnozzi.

Diretto da Dean Israelite, Power Rangers comprende nel cast Elizabeth Banks, Bryan Cranston, David Denman, Naomi Scott, Becky G., Patrick Sabongui, R.J. Cyler, Sara Grey e Anjali Jay.

Prodotto da LionsGate, Saban Brands e Saban Entertainment, il film verrà rilasciato in Italia da 01 Distribution dal 6 aprile.