Power Rangers: Naomi Scott ricorda un divertente incidente sul set

Già protagonista nel 2011 del film musicale dellae del teen-dramasta diventando sempre più popolare. Nel film dei, che arriverà nelle sale il prossimo mese, l'attrice e cantante inglese interpreta, la, e ha rilasciato recentemente un’intervista a proposito.

"Forse ho avuto l'opportunità di approfondire il suo personaggio," ha detto Naomi Scott a W Magazine, ricordando la sua reazione dopo aver letto la sceneggiatura. "La amo perché penso che sia realistica. Penso che sia davvero intelligente. E penso anche che sia molto matura." Dopo una breve pausa, ha aggiunto: "Se volevano una ginnasta che saltella in giro, non mi avrebbero preso."

Ha anche rivelato un incidente che le è capitato sul set durante un provino con una controfigura, in cui ha sottovalutato la sua forza e ha finito per colpirla in faccia. "Dicono che è abbastanza normale per la prima volta. L'adrenalina va alle stelle", ha detto la musicista e attrice di 23 anni. "Non avevo mai dato un pugno in faccia a nessuno in vita mia."

La Ranger Rosa (Kimberly Hart) è stata interpretata per la prima volta dall’attrice Amy Jo Johnson, che appare nelle prime tre stagioni della serie televisiva originale Mighty Morphin Power Rangers, così come due film successivi.

Power Rangers, il cui nuovo trailer è uscito recentemente, è diretto dal regista Dean Israele (Project Almanac) ed è stato sceneggiato da Ashley Miller e Zack Stentz. Il numeroso cast è composto da Dacre Montgomery nei panni di Jason Lee Scott / Ranger Rosso, RJ Cyler nella parte di Billy Cranston / Blue Ranger, Becky G. nel ruolo di Trini Kwan / Ranger Giallo, Ludi Lin nella parte di Zack Taylor / Ranger Nero, Naomi Scott nei panni di Kimberly Hart / Ranger Rosa, Elizabeth Banks nel ruolo della malvagia Rita Repulsa, Bill Hader nei panni di Alpha 5, e Bryan Cranston nella parte di Zordon.

L’uscita di Power Rangers nelle sale cinematografiche è prevista per il 24 marzo 2017.