Power Rangers: guarda la clip in esclusiva per Everyeye.it

si apprestano a tornare in azione sul grande schermo a partire dal prossimo 6 aprile. Ecco un contenuto video esclusivo dei Super Sentai giapponesi, protagonisti, dopo la popolare serie tv, dell'atteso blockbuster targato 01 Distribution e Leone Film Group

Jason, Kimberly, Billy, Trini e Zack: cinque teenager per cinque colori. Sono i nuovi Power Rangers, attesi nelle sale italiane dal prossimo 6 aprile. Ad affiancare i vari Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G. e Ludi Lin sarà il veterano Bryan Cranston, star della serie tv Breaking Bad con alcune significative incursioni al cinema alle spalle (da Drive al reboot di Godzilla).

Diretto da Dean Israelite, l'action Power Rangers, di cui Everyeye.it vi propone in esclusiva una clip, trasformerà da "everyboy" a supereroi 5 giovanissimi. Quando i protagonisti scoprono che la cittadina di Angel Grove e il Mondo intero sono sul punto di essere distrutti da una temibile minaccia aliena, decidono di unire le proprie forze per trasformarsi in qualcosa di straordinariamente potente: i Power Rangers. Prescelti dal Destino, i cinque giovani eroi si renderanno ben presto conto di essere gli unici in grado di salvare le sorti del Pianeta.