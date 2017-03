Power Rangers: emergono online i concept art per i costumi dello script scartato

, un concept artist professionista che ha recentemente lavorato anche a, ha condiviso online alcuni disegni dei costumi dei(in particolare dei Ranger blu, rosa, giallo e rosso) che ha creato per una versione della sceneggiatura poi respinta.

Due anni fa, prima che Dean Israelite (Project Almanac - Benvenuti a ieri) venisse scelto per dirigere il film con una sceneggiatura scritta da Ashley Miller e Zack Stentz, la Lionsgate e la Saban Brands chiesero a una manciata di registi di progettare le loro versioni di un film dei Power Rangers. Molti di questi speranzosi registi assunsero degli artisti per contribuire a mostrare la loro visione del gruppo di eroi in armatura, e Constantine Sekeris è stato infatti assunto da uno di questi registi senza nome - che stando alle sue dichiarazioni è anche un suo amico - trascorrendo due weekend a lavorare sui disegni di costumi e altri concept per l’ipotetico film.

Come potete vedere si tratta di concept piuttosto originali, che danno una visione molto “aliena” delle armature da Power Ranger, configurate con una serie di placche protettive e molto aderenti al corpo, quasi come una seconda pelle. Anche la creatura dello storyboard è lontana dagli stereotipi “gommosi” della serie TV e molto simile ai mostri cinematografici odierni alla Cloverfield.

Il cast di Power Rangers è composto da Dacre Montgomery nei panni di Jason Lee Scott / il Ranger Rosso, RJ Cyler nel ruolo di Billy Cranston / il Ranger Blu, Becky G nei panni di Trini Kwan / il Ranger Giallo, Ludi Lin nel ruolo di Zack Taylor / il Ranger Nero, Naomi Scott nella parte di Kimberly Hart / il Ranger Rosa, Elizabeth Banks nei panni della malvagia Rita Repulsa, Bill Hader nel ruolo di Alpha 5 e Bryan Cranston nella parte di Zordon.

L’uscita di Power Rangers nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 24 marzo 2017.