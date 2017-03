Power Rangers: Elizabeth Banks sul possibile ritorno di Rita Repulsa nel sequel

deve ancora uscire al cinema, ma la macchina del marketing è inarrestabile e i fan vogliono sempre più notizie e indiscrezioni sulla pellicola. Non sorprende quindi che si parli già del sequel, e che addirittura i giornalisti chiedano adsetornerà nel secondo capitolo.

L’attrice Elizabeth Banks, che interpreta Rita Repulsa sul grande schermo, ha infatti recentemente parlato con Screen Rant del suo personaggio, e le è stato chiesto se intraveda un futuro per lei nei sequel. Rita Repulsa è stata il più delle volte il principale antagonista dei Power Rangers, ma significa che tornerà per un possibile sequel? "Siamo proprio qui, in questo momento... speranzosi che i fan accolgano il film positivamente, speranzosi che il pubblico lo ami, sai? Io l’ho amato, e mi sono divertita così tanto, penso che sia davvero divertente, penso che parli ai giovani, in un modo fantastico, fresco. E amo questo cast, quindi sono disponibile per qualsiasi altra cosa vogliano fare, ma io... non predico il futuro, non posso prevedere il futuro."

Attenzione a possibili SPOILER!

C'è una teoria tra i fan secondo la quale, in questa versione della storia, Rita Repulsa sia in realtà l'ex Ranger Verde. Questo spiegherebbe perché Goldar abbia un vano simile nella cabina di guida (nella versione giocattolo), e perché nel film Repulsa indossi un costume completamente verde, in contrasto con il suo aspetto nella serie TV. La buona notizia è che i fan non dovranno aspettare molto tempo per scoprirlo.

Power Rangers vanta un cast compost da Bryan Cranston (Zordon), Elizabeth Banks (Rita Repulsa), Naomi Scott (Kimberly / Ranger Rosa), David Denman (Sam Scott), Becky G. (Trini / Ranger Giallo), Sarah Grey (Amanda), R.J. Cyler (Billy Cranston / Ranger Blu), Emily Maddison (Rebecca), Ludi Lin (Zack Taylor / Ranger Nero) e Dacre Montgomery (Jason Lee Scott / Ranger Rosso).

Power Rangers arriverà nelle sale cinematografiche americane tra pochi giorni, il 24 Marzo 2017, mentre da noi arriverà il 6 aprile 2017.