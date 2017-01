Power Rangers: ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano!

La 01 Distribution ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di, adattamento cinematografico della famosissima serie cult della Saban, doppiato in italiano. Potete visionare il filmato in calce alla notizia.

Saranno Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin e la popstar Becky G. ad interpretare i cinque Power Rangers in questo nuovo adattamento cinematografico, mentre il loro mentore sarà Bryan Cranston (Breaking Bad).

La villain del film sarà Rita Repulsa, a cui darà anima e corpo la bellissima Elizabeth Banks; il fedele collaboratore dei cinque ragazzi, Alpha 5, sarà invece doppiato in originale dall'attore e comico Bill Hader.

Scritto da John Gatins, Power Rangers è diretto da Dean Israelite. Da noi arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 6 aprile.