Power Rangers: ecco un nuovo spot tv internazionale

Il 6 aprile sta per arrivare. Il giorno del ritorno sul grande schermo deiè ormai dietro l'angolo e in tv fioccano gli spot per annunciare l'evento. Vi mostriamo l'ultimo spot tv mandato in onda nelle scorse ore sul film di, basato sulla serie cult della Saban degli anni '90, con attori comenel cast.

Dopo il poster internazionale di due giorni fa ecco un nuovo video sulle avventure dei Power Rangers. L'omonimo film racconta la storia di un gruppo di liceali della cittadina di Angel Grove che viene scelto per diventare un gruppo di potentissimi combattenti, i Power Rangers, assistiti dal loro mentore Zordon e da Alpha 5, impegnati nella lotta contro la la perfida Rita Repulsa, una strega che vuole conquistare il mondo.

Diretto da Dean Israelite il film comprende nel cast Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader, David Denman, Sarah Grey, Anjali Jay e Patrick Sabongui.