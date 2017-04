Power Rangers: ecco il dietro le quinte del cameo di Jason David Frank

Per tutta questa settimana, come parte del suo "My Morphing Vlog",ha mostrato il dietro le quinte del video sul suo viaggio verso il set di Vancouver dove ha girato il suo cameo in

Nei primi due video si vede come passa il tempo mentre si prepara per il viaggio, l'atterraggio a Hollywood Nord e l'incontro e la cena con la co-protagonista Amy Jo Johnson.

Nell'ultimo video Frank (che interpretava Green Ranger nella serie originale) e la Johnson (che invece era Pink Ranger) arrivano sul set, vanno ai camerini, si truccano, sistemano i capelli e parlano con due delle nuove star dei Power Rangers, Dacre Montgomery e un loquacissimo RJ Cyler. Una volta che il tatuaggio di Frank viene coperto in modo che sia quasi invisibile, si incontrano col regista Dean Israelite, che velocemente mette a punto le scene blue-screen per loro.

Per quello che riguarda la scena in sé, dopo che Godar è saltato in aria e inizia a scendere una pioggia di polvere d'oro, i cittadini di Angel Grove escono e guardano timidamente il loro gigantesco salvatore Megazord. Frank e Johnson sono tra i cittadini e lui lentamente tira fuori il suo cellulare per fare una foto a Megazord. La Johnson e altri cittadini poi tirano fuori i loro cellulari e fanno lo stesso.

Nel cast di Power Rangers, ora in sala troviamo: Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Red Ranger), RJ Cyler (Billy Cranston/Blue Ranger), Becky G (Trini Kwan/Yellow Ranger), Ludi Lin (Zack Taylor/Black Ranger), Naomi Scott (Kimberly Hart/Pink Ranger), Elizabeth Banks (Rita Repulsa), Bill Hader (Alpha 5) e Bryan Cranston (Zordon).

Il film è attualmente in sala.