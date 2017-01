Power Rangers: ecco il design dei nuovi Patties

Tutto il mondo deiha subito un drastico restauro per il reboot della saga che arriverà quest’anno nei cinema. Ora tocca agli scagnozzi di, i

Per chi non lo sapesse, i Patties sono un gruppo di nemici di scarso livello per i Rangers: non sono particolarmente intelligenti, né hanno una decente forza fisica o un coraggio notevole. Sono semplicemente tanti e fanno del numero la loro forza.

Nella serie TV, il loro design non era certo dei più memorabili: spandex grigio con strisce nere e maschera di plasticona dello stesso colore. Con l’uscita di alcuni giocattoli collegati al film, possiamo ora vedere il loro nuovo aspetto, che oso considerare un decisivo miglioramento rispetto alla fonte originale: sembrano decisamente più forzuti e composti da qualche materiale resistente, forse pietra, forse metallo.

Power Rangers uscirà in Italia il 30 marzo di quest’anno. Nel cast troviamo anche nomi di peso non indifferente, come il Brian Cranston di Breaking Bad e la Elizabeth Banks di Pitch Perfect 2.