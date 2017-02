Power Rangers:disponibili i nuovi character poster

LionsGate ha diffuso online i nuovi character poster di, film diretto dae basato sui personaggi della serie tv cult degli anni '90, protagonisti poi di altre versioni cinematografiche e tv nel corso degli anni. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 6 aprile mentre negli Usa sarà al cinema dal 24 marzo.

In seguito allo spot internazionale rilasciato in tv ieri, arrivano nuove locandine dedicate ai protagonisti del film. Un gruppo di liceali della cittadina di Angel Grove viene scelto per formare un team di combattenti chiamati Power Rangers. Saranno guidati da un'entità chiamata Zordon e dal suo fido assistente, Alpha 5. L'obiettivo sarà quello di salvare il mondo dalla perfida strega Rita Repulsa e dai suoi scagnozzi.

Power Rangers comprende nel cast Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader, David Denman, Sarah Grey, Anjali Jay e Patrick Sabongui.