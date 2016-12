Power Rangers: disponibile il nuovo trailer internazionale

La Lionsgate ha diramato in rete un nuovo trailer internazionale dal prossimo adattamento cinematografico dedicato ai, diretto dal regista. Potete visionarlo comodamente in calce a questa notizia.

Il cast di Power Rangers include Dacre Montgomery (A Few Less Men) nei panni di Jason il Red Ranger, RJ Cyler (Me and Earl and the Dying Girl) nei panni di Billy il Blue Ranger, Naomi Scott (The 33) nel ruolo di Kimberly la Pink Ranger, Becky G (Empire) come Trini la Yellow Ranger e Ludi Lin (Monster Hunt) nel ruolo di Zack il Black Ranger. Insieme a loro troveremo anche Elizabeth Banks nei panni della villain, Rita Repulsa, e Bryan Branston come Zordon.

La pellicola uscirà il prossimo anno, anche in Italia, dove sarà distribuita dalla 01 Distribution.