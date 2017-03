Power Rangers: confermata la scena post-titoli di coda!

Sembra che la "moda" delle scene post-titoli di coda portate in auge dai Marvel Studios in questi anni abbia colpito anche il prossimodella Lionsgate. Lo ha rivelato il registadurante un'intervista.

Israelite ha confermato che nel film, di cui è stato diffuso ieri un nuovo divertente spot tv, vedremo una sequenza post-titoli: "Abbiamo sin da subito progettato una sequenza post-titoli. L'unica domanda era: proporla a metà dei titoli di coda o alla fine? Abbiamo deciso per inserirla a metà. Ci sembrava più giusto".

Nel report è confermato, inoltre, che Jason David Frank e Amy Jo Johnson, interpreti originali del Green Ranger e della Pink Ranger, avranno un cameo nel film.

ATTENZIONE! SPOILER!

Infine, riguardo questa famosa scena a metà dei titoli di coda, CinemaBlend ne svela il contenuto (ma non è confermato). Secondo loro verrà introdotto proprio il Green Ranger, Tommy Oliver. Sebbene non apparirà su schermo, sentiremo una sua professoressa chiamare il suo nome, ufficializzando la presenza del personaggio in questo nuovo universo cinematografico.