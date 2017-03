Power Rangers: il cast vuole un Green Ranger donna nel sequel

Accolto in modo mediamente positivo in patria,dista ottenendo un ampio riscontro da parte del pubblico, con uno score dell'82% su Rotten Tomatoes, equilibrato però dal 42% della critica, nonostante le prime recensioni ne parlassero sorprendentemente bene.

Il reboot ha comunque portato una ventata d'aria fresca nel franchise, che si accinge ad avere lunga vita sul grande schermo con ben 5 sequel in cantiere, nei quali il cast di questo primo capitolo vorrebbe vedere un Green Ranger donna. Molti avranno infatti notato l'assenza del Ranger Verde, Tommy Oliver, nel marketing del blockbuster, nonostante nel tempo sia divenuto uno dei personaggi più amati della serie.



[ATTENZIONE, SPOILER!]



Nel film, però, a metà dei titoli di coda, ecco arrivare una scena dove si vede una giacca verde e un'insegnante che chiede ai suoi alunni dov'è che si trovi Tommy Oliver, il che anticiperebbe l'arrivo del personaggio nel secondo film della saga. Israelite ha così rivelato: «Sì, c'è una scena post-credit, quindi consiglio al pubblico di rimanere fino alla fine. Anticipiamo un po' la direzione che prenderemo nel sequel e i fan del franchise saranno super eccitati. Stiamo esplorando davvero moltissime idee diverse».



Uno degli aspetti più lodati del film è però la diversificazione dei protagonisti. Triny è infatti lesbica, quindi appartenente alla comunità LGBT, mentre il blu-ranger ha una leggera sindrome da deficit dell'attenzione, con un richiamo quindi al problema dell'autismo. Sono decisioni che, per quanto piccole, rendono un blockbuster del genere diverso dagli altri, almeno più coraggioso nell'affrontare tematiche simili in un film apparentemente -ma neanche tanto- "caciarone".



Tutto questo per arrivare a dire che il cast di Power Rangers è sì consapevole che il Green Ranger apparirà nel sequel, ma che non è sicuro sia a tutti gli effetti di sesso maschile. Dacre Montgomery ha infatti spiegato all'Hollywood Reporter: «Ne abbiamo discusso a lungo con il resto del cast, e pensiamo debba essere una ragazza. In questo modo saremmo tre maschi e tre femmine. Quindi non è chiaro di chi sia. È un cliffhanger».



Cosa ne pensate?