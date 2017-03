Power Rangers: il cast parla dell'esaltazione delle diversità nel film

, diretto da, è il terzo film sui Super Sensei di Angel Grove, ed è anche il primo a mostrare al pubblico del grande schermo un supereroe LGBTQ e uno affetto da autismo. Al cinema dal 6 aprile prossimo.

Ultimamente le serie tv ci hanno abituato alle mille sfaccettature dell'universo LGBTQ, e quindi show come Le Regole del Delitto Perfetto, Sense8, e via dicendo hanno contribuito a sdoganare l'argomento e a farlo conoscere meglio a un ampio pubblico. In questo caso ci troviamo di fronte alla prima super-eroina, la Power Ranger Yellow, Trini (Becky G.), con orientamento sessuale non etero.

La stessa G (Yellow Ranger) racconta: "E' qualcosa di cui vado molto fiera del mio personaggio (l'essere gay), questo film sui Power Rangers racchiude in sé molte "prime volte", ha detto l'attrice.

RJ Cyler (Blue Ranger) rappresenta poi un'altra fetta dell'universo giovani, gli emarginati. "C'è il Blue Ranger che è affetto da autismo, e non è una cosa di poco conto" continua Becky G. "Per me, in qualità di sorella maggiore di un ragazzino a cui è stato diagnosticato l'autismo molto presto, l'idea di pensare a mio fratello che ha qualcuno, addirittura un supereroe, a cui guardare con ammirazione (e che ha il suo stesso disturbo), è fantastico perché è così che io vedo mio fratello, e quindi posso anche immaginare come reagiranno le persone nei confronti del mio, di personaggio."

Conseguentemente il film è una sorta di viaggio interiore, di crescita di questi ragazzi, che cercano di conoscere sé stessi, dice lo sceneggiatore John Gatins. "Mi sento come...E' il 2017, dobbiamo rappresentare il 2017", continua Gatins. "Sono cresciuto guardando Breakfast Club e io e Dean (Israelite) abbiamo parlato a lungo riguardo cosa - nel caso avessimo fatto un film oggi - si sarebbero trovati a dover affrontare dei teenager. Cose appunto come la comunità LGBTQ, lo spettro autistico, il cyber bullismo e i social media, cose che non esistevano quando ero un ragazzino. Penso dunque che questo fosse importante e ancora più importante fosse approcciarsi alla questione nel modo giusto, ma era comunque qualcosa che andava messo nel film."

Eliza Banks, che interpreta l'antagonista degli eroi, l'invasore alieno Rita Repulsa, gli fa eco: "E' una cosa grossa, certo, ma non sembra poi così enorme in fin dei conti". "Lei (Trini), si sente esattamente come tutti gli adolescenti moderni, si chiede chi è, come tutti; è semplicemente una parte del processo di crescita personale."

Ecco il cast di Power Rangers: Dacre Montgomery, Becky G, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Bill Hader, Bryan Cranston, Sarah Grey, Elizabeth Banks, Anjali Jay, Patrick Sabongui e David Denman.