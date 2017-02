Power Rangers: Bryan Cranston conferma i rumors sul suo personaggio

è sicuramente il nome più illustre nel cast del nuovo film sui, personaggi diventati protagonisti di una serie cult negli anni '90 e ora al centro di un nuovo progetto cinematografico diretto da. Il film arriverà nelle nostre sale dal prossimo 6 aprile, successivamente all'uscita americana del 24 marzo.

Nelle ultime settimane si erano rincorse varie voci sul personaggio di Cranston, Zordon, storico mentore dei Rangers, affiancato dal fido Alpha 5.

Secondo le indiscrezioni di Heroic Hollywood, il personaggio di Zordon venne sconfitto dall'antagonista Rita Repulsa circa diecimila anni fa, per poi essere gettato in un campo d'energia che limita le sue capacità di azione, confinandolo in un dispositivo nella sua base segreta. Secondo quanto si racconta Zordon sarebbe l'originale Red Ranger.

Bryan Cranston ha appena confermato questa voce ma in un modo abbastanza bizzarro. L'attore di Breaking Bad ha regalato una copia autografata del suo memoriale A Life In Parts all'attore Andrew Gray, che interpreta il Red Ranger Megaforce nel film.

Sulla dedica Cranston ha scritto "A un Power Ranger da un Power Ranger".

Diretto da Dean Israelite, Power Rangers comprende nel cast Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader, David Denman, Sarah Grey, Anjali Jay e Patrick Sabongui.