Power Rangers: Brian Cranston lo definisce "impressionante"

Arriverà nelle sale il 24 marzo 2017 il prossimo adattamento sui Power Rangers, realizzato da Lionsgate. Il film è largamente atteso dai fan, e dopo le dichiarazioni di Brian Cranston lo sarà sicuramente molto di più. Cranston infatti interpreta la voce del suolo di Zordon, il mentore dei Rangers, e nell'affrontare degli incontri stampa per la serie animata SuperMansion ha parlato brevemente del suo prossimo film in arrivo, di cui a quanto pare ha già visto una buona porzione.

"Il film sarà veramente un grosso successo. Ho visto qualcosa del film perché ci sto lavorando sopra. Ed è veramente impressionante, Dean Israelite ha un tocco davvero interessante. Power Rangers ha il potere di essere potente ed enorme, ma lui è riuscito a tenere tutto con i piedi per terra, reale. Credo che in molti resteranno sorpresi, lo credo davvero". A quanto pare quindi il film non deluderà i fan, ma al contrario potrebbe essere piuttosto sorprendente.

Oltre a Brian Cranston il film vede tra i suoi protagonisti Elizabeth Banks (Rita Repulsa), Naomi Scott (Kimberly/Pink Ranger), David Denman (Sam Scott), Becky G. (Trini/Yellow Ranger), Sarah Grey (Amanda), RJ Cyler (Billy Cranston/Blue Ranger), Emily Maddison (Rebecca), Ludi Lin (Zack Taylor/Black Ranger), e Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Red Ranger).