Power Rangers: il Black Ranger alla "guida" del suo Zord nella nuova clip

Manca poco meno di un mese all'uscita nelle sale del reboot cinematografico dei, ed oggi grazie apossiamo mostrarvi una nuova clip ufficiale del film diretto da

Nel filmato che trovate in calce alla notizia possiamo osservare il Black Ranger (Ludi Lin) alle prese con la prima guida del suo Zord, con il quale ovviamente ha poca confidenza e dimestichezza. Non tutto -anzi, praticamente niente- va però come sperato dal protagonista, che perde il controllo e vaga all'interno di una gigantesca macchina senza freni.



Power Rangers vede nel cast Dacre Montgomery (Red Ranger), Naomi Scott (Pink Ranger), Rj Cyler (Blue Ranger), Becky G (Yellow Ranger), Bryan Cranston (Zordon), Elizabeth Banks (Rita Repulsa) e Bill Hader (Alpha 5), per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 6 aprile.



Ecco la nuova clip: