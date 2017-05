Power Rangers: Becky G rivela chi vorrebbe nei panni del Green Ranger

ha chiuso la sua corsa al box-office mondiale con 135 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni, quindi non è ancora chiaro se ci sarà un sequel del film diretto da, ma continuano le speculazioni sul casting del

Così, dopo le parole di qualche mese fa rilasciate sia dal regista che dal Red Rangers, Dacre Montgomery, ecco che adesso è anche Becky G (Yellow Ranger) a dare il suo endorsement affinché in un possibile sequel venga scelta una donna come interprete del(la) Green Ranger.



L'attrice ha infatti dichiarato ai microfoni di The Mary Sue: «Io e i miei compagni parliamo di questa cosa davvero spesso. Siamo tutti d'accordo che a vestire i panni del Green Ranger dovrebbe essere una ragazza. Credo sarebbe davvero bellissimo, ma dobbiamo ancora capire dove andremo. Ovviamente i Power Rangers sono in giro da molto tempo, ma sento che adesso sono come dei pulcini».



Power Rangers vede nel cast anche Bryan Cranston, Elizabeth Banks e Bill Hader.