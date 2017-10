Power Rangers: l'attore del Green Ranger vuole l'uscita di scena stile Logan

L'attore che interpreta ormai da tantissimo tempo il personaggio divorrebbe uno standalone stile Logan sul Green Ranger

Frank è sinonimo di Power Rangers praticamente da sempre: ha interpretato negli anni anche il White Ranger il Red Zeo Ranger e il Black Ranger in Dino Thunder. Il "suo" Tommy Oliver è il personaggio più amato di tutti e dunque, grazie a questo successo, l'attore è spesso presente ai con e alle convention. Al New York Comic-Con, Frank ha dichiarato sul personaggio del Ranger Verde:

"Ho parlato con la Saban Entertainment e abbiamo discusso per diverso tempo sulla possibilità di realizzare un progetto tutto dedicato al Green Ranger. Io non mi arrendo e, in ogni caso, non è mai stato detto di 'no' in modo deciso.Credo ci sarà la possibilità di dedicargli qualcosa."

Voi vorreste vedere un film standalone sul Green Ranger? Ditecelo nei commenti!