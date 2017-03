Power Rangers: Alpha 5 utilizza il suo tormentone nel nuovo trailer televisivo!

hanno fatto la loro comparsa ieri sera aidi, e l’evento ha portato con sé uno spot TV con alcune nuove scene dal loro film in uscita, oltre all’arrivo online di un nuovo promo conin una situazione assai... particolare. Potete vedere i video, subito dopo il salto, in calce alla notizia.

Siamo ormai in dirittura d'arrivo per il film dei Power Rangers, realizzato dalla Lionsgate in collaborazione con la Saban, il che significa che la campagna di marketing sta diventando sempre più rivelatrice di nuove scene e personaggi mano a mano che progressivamente si avvicina la data di uscita. Inoltre, con l'embargo per le recensioni dei giornalisti fissato fino al 20 marzo, alcuni di voi potrebbero voler procedere con cautela la prossima settimana per evitare potenziali spoiler.

Con il press tour attualmente in corso, gli ultimi giorni sono stati abbastanza pesanti per i nostri Ranger che hanno visto approdare in rete nuovi spot televisivi, tonnellate di nuove foto, e divertenti nuove clip.

Come se non bastasse, per mandare i fan in sollucchero, il cast principale del film, che consiste in Dacre Montgomery (Ranger Rosso), Naomi Scott (Ranger Rosa), Ludi Lin (Ranger Nero), R.J. Cyler (Ranger Blu), e Becky Gomez (Ranger Giallo), hanno fatto un'apparizione speciale ieri sera, alla premiazione dei Kids' Choice Awards di Nickelodeon, mandando in onda anche un altro spot televisivo ricco di azione con alcune scene inedite, tra le quali spicca l’Alpha 5 interpretato da Bill Hader che per la prima volta pronuncia il suo famoso tormentone "Ai-Yi-Yi".

Power Rangers è il reboot cinematografico della famosa serie TV che ha visto numerose stagione susseguirsi ininterrottamente fino ad oggi. In questa nuova incarnazione, un gruppo di adolescenti di Angel Grove dovrà difendere il mondo da una inarrestabile minaccia aliena grazie ai loro nuovi poteri.

L’uscita di Power Rangers nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 24 marzo 2017, mentre verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 6 aprile 2017.