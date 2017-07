Poltergeist, l'assistente DoP rivela: 'Fu Steven Spielberg a dirigere il film'

La diatriba mediatica su chi traabbia davvero diretto, il cult dell’orrore del 1982, continua da anni e ad ogni occasione si arricchisce di dettagli inediti.

La pellicola è ufficialmente attribuita al solo Hooper, con Spielberg accreditato come co-sceneggiatore e produttore esecutivo, ma negli anni la sua figura è stata accostata a più riprese a quella di vero e proprio regista aggiunto, se non esclusivo, sia dai vari membri della troupe che da successivi biografi e critici. Nel 1982 il regista di Cincinnati era impegnato nella produzione di E.T. – L’extraterrestre, ma questo non gli impedì di presenziare spesso sul set di Poltergeist.

Adesso, durante un’ospitata al podcast della Blumhouse “Shock Wave”, l’assistente al direttore della fotografia del film, John Leonetti, ha più o meno confermato che fu Spielberg il vero regista sul set. “È stato davvero un film molto intenso, divertente e veramente tecnico sul quale lavorare. Succedevano molte cose e genuinamente… Steven Spielberg diresse il film. Su questo non ci sono dubbi”. John Leonetti era il fratello del direttore della fotografia Matt Leonetti ed era presente sul set in qualità di assistente. “Tuttavia, io adoro Hooper. Gli voglio un gran bene. Lui era semplicemente felice per il fatto di trovarsi lì. Ebbe sicuramente una parte rilevante a livello creativo e la regia era stata affidata a lui, se non che ci fu un’anticipazione dello sciopero dei registi; quindi [Spielberg, ndr.] era il ‘produttore’, ma avrebbe diretto lui il film in caso ci fosse stato uno sciopero e Tobe era d’accordo con tutto ciò. Non ci fu nulla contro Tobe. Di tanto in tanto avrebbe lasciato il set perché Tobe si occupasse di alcune cose, perché così doveva essere. Ma in realtà fu Steven a dirigere il film”.

La foto che trovate in calce alla news, pubblicata da Leonetti, mostrerebbe proprio Spielberg impartire ordini sul set del film.