Polemiche per le riprese del reboot di Hellboy nella Cattedrale di Wells

La Cattedrale di Wells a Somerset, in Inghilterra, è dovuta intervenire, tramite i suoi funzionari, per difendere la produzione di Hellboy che ha scelto di effettuare delle riprese all'interno della chiesa. La presa di posizione è avvenuta in seguito alle proteste dei fedeli che hanno osteggiato sin da subito questa scelta.

I funzionari hanno quindi diffuso un comunicato per spiegare che la trama del film è incentrata sulla lotta tra il bene e il male:"Ci rendiamo conto che l'idea di queste riprese possano causare preoccupazione per alcune persone che non conoscono la storia e i personaggi. Hellboy è nato, infatti, come un supereroe in una serie di graphic novel creati da Mike Mignola. La sua vera natura è essere un eroe e diventare il difensore contro le forze dell'oscurità. L'eterna battaglia del bene sul male che questa storia esamina ci aiuta a incoraggiare una fede intelligente che non si nasconde dalle polemiche e che cerca il bene all'interno delle persone, non importa il loro aspetto interiore."

Il reboot di Hellboy vede alla regia Neill Marshall e la star di Stranger Things, David Harbour, interpreterà il protagonista.