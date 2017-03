Polaroid: iniziata la produzione dell'horror thriller della Dimension Films

Laha ufficialmente annunciato l'inizio dei lavori sull'horror, basato sul pluripremiato corto di

Prodotto da Roy Lee (The Ring, The Grudge, LEGO Movie) e Chris Bender (Una notte da leoni, A History of Violence), il film scritto da Blair Butler segue la storia di Bird Fitcher, un solitario studente liceale che si imbatte per puro caso in una vecchia polaroid vintage. Scoprirà così una tragica verità legata all'oggetto: chiunque si scatti una foto con la polaroid, muore. L'horror mescola sapientemente elementi di The Ring e Final Destination, creando un mix singolare e inquietante ricco di sorprese.



Polaroid vede nel cast Kathryn Prescott, Mitch Pileggi, Grace Zabriskie, Tyler Young, Keenan Tracey, Samanha Logan, Priscilla Quintana, Madelaine Petsch e Javier Botet, per un'uscita prevista nelle sale il 25 agosto 2017.