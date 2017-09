Pokémon Scelgo Te: in Italia il film remake del primo episodio della serie!

The Pokémon Company ha annunciato, in arrivo nelle sale italiane,: si tratta del ventunesimo film della celebre serie dedicata ai mostriciattoli. Sul sito ufficiale è comparso anche il trailer di annuncio del lungometraggio.

Pokémon Scelgo Te sarà un film remake del primissimo episodio della serie animata dei Pokémon. Con una grafica modernizzata rivedremo, dunque, il primo incontro tra Ash e il suo Pikachu e i primi passi dei due nel mondo degli allenatori di Pokémon: l'inizio di un viaggio destinato a durare decenni nei cuori di tutti gli appassionati.

Non conosciamo ancora una data ufficiale per l'arrivo in sala di Pokémon Scelgo Te, ma sul sito ufficiale del franchise è indicato che molto presto sarà possibile prenotare i biglietti. Intanto Game Freak metterà a disposizione una serie di piccoli regali per tutti i fan.

A partire dal 19 settembre, infatti, si potrà visitare il sito ufficiale Pokémon.it per ottenere dei codici che - in Pokémon Sole e Pokémon Luna per Nintendo 3DS - sbloccheranno delle simpatiche versioni di Pikachu che porta in testa i vari berretti indossati da Ash nel corso della serie. Ecco, di seguito, le date in cui potrete effettuare l'accesso e ottenere il codice relativo al singolo oggetto - vi ricordiamo, inoltre, che il codice potrà essere usato una volta sola:

19/9/2017 - 25/9/2017: Berretto Originale (Kanto e Johto)

26/9/2017 - 2/10/2017: Berretto Hoenn

3/10/2017 - 9/10/2017: Berretto Sinnoh

10/10/2017 - 16/10/2017: Berretto Unima

17/10/2017 - 23/10/2017: Berretto Kalos

24/10/2017 - 30/10/2017: Berretto Alola

Un ulteriore regalo, infine, avverrà all'uscita di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna (la release è fissata al 17 novembre 2017 su Nintendo 3DS): visionando il film Pokémon Scelgo Te, infatti, si otterrà un altro codice che permetterà di sbloccare, all'interno dei nuovi capitoli, Pikachu che indossa il berretto che porta Ash nel lungometraggio inedito.

Infine si otterrà anche una carta speciale per tutti gli appassionati del Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon. Il ritorno di Ash e Pikachu sul grande schermo, insomma, sarà condito di celebrazioni speciali.