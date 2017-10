Pokémon - Scelgo Te!: con l'uscita del film ci sono tanti extra per i fan

Per la celebrazione del ventesimo anniversario della serie animata arriverà nelle sale per due giorni a novembre il nuovo lungometraggio, Pokémon: Scelgo Te! , ventesimo film basato sull'anime Pokémon. Quelli abbastanza fortunati da crescere negli anni '90 ricorderanno le card Pokémon in edizione limitata. Ora quei ricordi d'infanzia rivivono.

In Gran Bretagna per i fan dei videogiochi legati al mondo dei Pokémon, a partire dal 19 settembre, i giocatori di Pokémon Sun e Moon potranno ottenere una delle sei versioni del Pikachu di Ash che indossa diversi tipi del cappello del suo allenatore.

Ogni Pikachu verrà rilasciato una volta alla settimana, terminando il 30 ottobre, ma è possibile sceglierne solo uno. Infine ci sarà un codice QR che può essere utilizzato per sbloccare un evento per Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon.

Le proiezioni del film in Italia avranno luogo nei giorni 5 e 6 novembre. In Pokémon: Scelgo Te!, Ash Ketchum si reca dal Professor Oak per scegliere il suo Pokémon iniziale e per iniziare il suo viaggio come allenatore di Pokémon. Il suo Pikachu inizialmente lo odia ma in seguito ad un salvataggio da uno stormo di Spearow, cambia idea.