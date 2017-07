Poesía sin fin: nuova clip dall'ultimo film di Alejandro Jodorowsky

The Playlist ha pubblicato in esclusiva una nuova clip tratta da, l’ultimo film scritto e diretto da, ancora inedito in Italia.

Presentato durante le proiezioni speciali al Festival di Cannes 2016, il film – ambientato a Santiago del Cile – mostra un Alejandro Jodorowsky appena ventenne che, nei primi anni Cinquanta, coltiva il desiderio di diventare poeta contro il parere contrario del padre che lo vorrebbe medico. Tagliati i ponti con la famiglia, troverà riparo in una comune di artisti avanguardisti per portare a compimento il suo sogno. Ispirato dai maestri a lui contemporanei (Enrique Lihn, Stella Díaz, Nicanor Parra), Alejandro si identificherà pienamente in quel periodo luminoso di rivoluzione culturale.

Attualmente nelle sale americane in modalità limitata, non è ancora stata comunicata alcuna data d’uscita per l’Italia. Nel cast troviamo Adan Jodorowsky, Brontis Jodorowski, lo stesso Alejandro Jodorowsky, Leandro Taub e Pamela Flores. Si tratta del secondo dei cinque film pianificati da Jodorowsky come suoi memoriali; il primo fu La danza della realtà, uscito nel 2013.