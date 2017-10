Please Stand By: Dakota Fanning a Roma, ospite di Alice nella città

La giovane attrice Dakota Fanning sarà a Roma per presentare il suo nuovo film,, in concorso alla 15esima edizione di, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema. Inoltre, terrà una masterclass con i giovani che riguarderà la sua carriera.

Please Stand By è diretto dal regista Ben Lewin. La Fanning, protagonista della pellicola con al fianco Toni Collette, è Wendy, una ragazza autistica che si imbarca in un viaggio on the road per prendere parte a un concorso che si tiene a Hollywood.

Carriera: Dakota Fanning inizia da bambina con lo spot pubblicitario di una marca di detersivo ma è nel 2001 che s’impone all’attenzione del grande pubblico e della critica con Mi chiamo Sam in cui recita accanto a Sean Penn. Il film le vale una candidatura agli Screen Actors Guild Awards. Successivamente la giovane lavorerà a pellicole quali: 24 ore, Tutta colpa dell’amore, Hansel & Gretel, Taken serie TV prodotta da Steven Spielberg; Man on Fire - Il fuoco della vendetta, Nascosto nel buio, con Denzel Washington e Robert De Niro. Nel 2012 arriva il ruolo di Rachel Ferreir ne La guerra dei mondi di Steven Spielberg. Sarà poi anche tra i protagonisti di The Twilight Saga: nel ruolo della vampira Jane.

In The Runaways interpreta il suo primo ruolo adulto, quello di Cherie Currie, cantante della band femminile accanto a Kristen Stewart. Seguono poi Now Is Good e Night Moves, presentato alla 70ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, accanto a Jesse Eisenberg.



Nel 2014 è nel cast di Every Secret Thing; recita poi in Effie Gray - Storia di uno scandalo e Franny, accanto a Richard Gere e Theo James.



Nel 2016 viene poi presentato al Festival di Venezia il western Brimstone, con Guy Pearce; inoltre, è nel cast di American Pastoral, film che segna il debutto alla regia di Ewan McGregor. Please Stand By è il suo lavoro più recente.



Nel 2018 la Fanning sarà protagonista di the The Bell Jar, l’opera prima di Kirsten Dunst, adattamento cinematografico de La campana di vetro, unico romanzo scritto da Sylvia Plath.