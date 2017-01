Pitch Perfect 3: le riprese sono iniziate!

Il primo ciak del terzo capitolo diè stato battuto: a confermarlo, che ha condiviso una foto del cast il primo giorno di riprese.

Prodotto da Elizabeth Banks (che abbiamo trovato anche alla regia e come attrice), da Paul Brooks di Gold Circle Entertainment e da Max Handelman di Brownstone Productions, il terzo capitolo dedicato ad un gruppo femminile a cappella (le Barden Bellas) intitolato Pitch Perfect 3 ha ufficialmente iniziato le sue riprese. A confermarlo la foto di Rebel Wilson, che vedete di seguito, con tutto il cast al completo il primo giorno delle riprese.

Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo il 22 dicembre 2017 e tra le new entry del cast è prevista anche Ruby Rose, la star di Orange is The New Black che però purtroppo non è presente nella foto nonostante la sua presenza nel cast sia stata praticamente confermata.