Pitch Perfect 3: John Michael Higgins tornerà nel film

Le riprese sono iniziate e il commentatore storico di Pitch Perfect 3 tornerà al suo posto, John Michael Higgins interpreterà di nuovo il divertente John Smith.

L'attore ha confermato a EW che tornerà nei panni di John Smith, commentatore delle competizioni a cappella, sfondo delle storie di Pitch Perfect, la commedia musicale che ha visto la realizzazione di due capitoli di discreto successo.

John Michael Higgins ha dichiarato: "Alla fine di questo mese inizierò le riprese di Pitch Perfect 3", il primo ciak del film del film è stato già battuto come ha confermato una delle protagoniste, Rebel Wilson, in una foto pubblicata su Instagram. Ritroveremo ancora una volta Anna Kendrick e Anna Camp e si è aggiunta al cast Ruby Rose, da Orange is the New Black.

Stavolta alla regia Trish Sie, mentre il precedente capitolo era stato il banco di prova alla macchina da presa, dell'attrice Elizabeth Banks.