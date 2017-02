Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, online il trailer del Superbowl

La Walt Disney Pictures, come promesso, ha diffuso in rete anche lo spot del Superbowl dedicato ai, nuovo capitolo della saga con protagonista Jack Sparrow. Trovate lo spot dopo il salto, anche in italiano.

Espen Sandberg & Joachim Rønning firmano la regia di questo nuovo film, titolato in originale Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, che vedrà Johnny Depp riprendere i panni dell'iconico Jack Sparrow.

Javier Bardem interpreta il nuovo villain del film, il Capitano Salazar; nel cast vedremo anche Geoffrey Rush, Kaya Scodelario, Benton Thwaites, Kevin R. McNally, Stephen Graham, David Wenham e Golshifteh Farahani. Tornerà in questo episodio anche Orlando Bloom.

Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar sarà distribuito dalla Disney a fine maggio.