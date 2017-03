Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, online il nuovo trailer ufficiale

Come promesso, Walt Disney Pictures ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale per il prossimo episodio della saga di, titolato da noi in Italia. Trovate il trailer dopo il salto.

Questo spettacolare trailer viene diffuso dopo lo spettacolare spot del Superbowl arrivato in rete lo scorso febbraio. Johnny Depp torna in questo quinto capitolo della saga cinematografica targata Walt Disney Pictures interpretando l'iconico ruolo di Jack Sparrow; per l'occasione è previsto anche il ritorno di Orlando Bloom.

Il cast di Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar include anche Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, David Wenham, Golshifteh Farahani, Stephen Graham e Geoffrey Rush; Javier Bardem interpreterà il villain del film.

Arriverà a maggio nei cinema.