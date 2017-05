Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, nuovo spot TV e motion poster

È grazie alla pagina Facebook del film che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo spot TV e un motion poster dell'attesissimo, quinto capitolo della sagacon protagonista

Diretto da Espen Sandberg e Joachin Rønning, il film seguirà una nuova (dis)avventura del Capitano più amato dei Sette Mari, che questa volta dovrà affrontare una sua vecchia nemesi, il capitano Salazar, da lui in passato battuto e maledetto. Liberatosi però adesso dal Triangolo del Diavolo, Salazar riprenderà la sua antica missione: eliminare dalla faccia della terra ogni pirata vivente, specialmente Jack Sparrow, che si metterà alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone per fermare la sua ira.



Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar vede nel cast anche Geoffrey Rush, Javier Bardem, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Stephen Graham, David Wenham e Kevin McNally, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 24 maggio.