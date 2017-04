Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Jack Sparrow e lo squalo fantasma!

Sono stati rilasciati altri due spot tv di, in cuitorna ad interpretare Jack Sparrow e deve affrontare un destino peggiore della morte, parola di Capitan Salazar ().

In uno dei due spot, Jack si trova di fronte addirittura uno squalo fantasma. In questo nuovo film Sparrow dovrà trovare il Tridente di Poseidone, manufatto leggendario, e come alleata avrà Carina Smith (Kaya Scodelario), un'astronoma, e un marinaio della Royal Navy, Henry (Brenton Thwaites).

Diretto dai registi Espen Sandberg e Joachim Rønning, il cast di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar comprende anche Orlando Bloom, David Wenham, Kevin McNally, Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani, Paul McCartney, Stephen Graham, Mahesh Jadu, Adam Brown.